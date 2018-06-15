Центробанк продлил работу временной администрации «Промсвязьбанка» на полгода

Банк России продлил срок работы временной администрации «Промсвязьбанка» на 6 месяцев.

«К настоящему моменту все мероприятия по докапитализации банка, предусмотренные Планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Промсвязьбанк», завершены. Банк соблюдает все нормативы достаточности капитала», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что в ближайшее время в банке сформируют постоянные органы управления.

Напомним, в декабре 2017 года ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка». На его базе собираются создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. 29 марта АСВ стало владельцем более 99,9% акций «Промсвязьбанка». АСВ выкупило допэмиссию «Промсвязьбанка», заплатив 113,4 млрд рублей в виде облигаций федерального займа.