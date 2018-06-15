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В январе — мае 2018 года профицит бюджета РФ составил 483,6 млрд рублей

16:41, 15.06.2018
В январе — мае 2018 года профицит бюджета РФ составил 483,6 млрд рублей
Фото: pixabay.com

По итогам первых 5 месяцев 2018 года профицит бюджета России составил 483,693 млрд рублей.

Доходы бюджета за указанный период составили 6,913 трлн рублей, расходы — 6,429 трлн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте Федерального казначейства России.

Ранее Госдума одобрила законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год в первом чтении. Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей и профицит в 0,5% ВВП.

ЭкономикаБюджет
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