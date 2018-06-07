Госдума одобрила в первом чтении поправки в бюджет на 2018 год

Госдума одобрила законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год в первом чтении. Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей и профицит в 0,5% ВВП.

«Мы повысили прогноз (роста) реальных заработных плат до 6,3% в текущем году против изначально планируемых 4,1%, и это абсолютно реальная цифра, которой мы в текущем году достигнем», — рассказал на пленарном заседании первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.



После внесения поправок доходы бюджета увеличатся с 15,26 трлн до 17,07 трлн руб. из-за роста нефтегазовых поступлений.

Правительство РФ также рассчитывает на снижение инфляции в 2018 году с прогнозируемых 4% до 2,8%, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает выхода бюджета России на профицит впервые с 2011 года.