Экс-главврач республиканского онкодиспансера вошел в руководство Международного медицинского кластера

Бывший главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава РТ Ильдар Хайруллин стал первым заместителем генерального директора Фонда Международного медицинского кластера (ММК).

Как сообщает Vademecum со ссылкой на представителей ММК, он приступил к своим обязанностям с 4 июня.



Напомним, что в конце апреля Ильдар Хайруллин покинул пост главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера. Вместо него был назначен Ильгиз Хидиятов.