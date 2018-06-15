Саудовская Аравия сворачивает нефтяную сделку с Россией после переговоров с США — СМИ

Саудовская Аравия предложит участникам заседания комитета ОПЕК+ вернуть на рынок 83 процента нефти, которой он лишился в соответствии с соглашением между 24 странами.



В рамках сделки страны согласились убрать с рынка 1,8 млн баррелей ежедневных поставок, чтобы поднять цены и распродать накопленные в хранилищах излишки. Рост добычи может начаться уже с 1 июля и составить 1,5 млн баррелей в сутки.

«Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть изменения рынка в другую сторону», — приводит слова главы Минэнерго РФ Александра Новака finanz.ru.

Отмечается, что на решение Саудовской Аравии повлияли непубличные переговоры с представителями администрации США. Вашингтон попросил увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Заседание комитета ОПЕК+ пройдет в Вене в конце июня.



Ранее сообщалось, что Россия может предложить странам ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года, постепенно увеличивая производство на 1,8 млн баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти перед саммитом ОПЕК+.