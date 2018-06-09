Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти перед саммитом ОПЕК+

Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья.



По сравнению с общим объемом производства нефти в Саудовской Аравии новые объемы добычи не существенны.

«Но это знаменует собой резкий поворот для Эр-Рияда, возглавлявшего коалицию крупных производителей нефти, которые на протяжении последних двух лет сильно сократили производство сырья», — сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что наращивание добычи нефти Саудовской Аравии может понизить цены.

Ранее сообщалось, что правительство США попросило Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день.

Ранее эксперты заявили, что нефть в 2018—2020 годах в среднем будет стоить $68 за баррель.