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Центробанк сохранил ставку на уровне 7,25%

13:35, 15.06.2018
Центробанк сохранил ставку на уровне 7,25%
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Регулятор также указал, что годовая инфляция в целом соответствует ожиданиям Банка России.

«В апреле—мае годовой темп прироста потребительских цен сохранился на уровне марта, составив 2,4%», — говорится в сообщении ЦБ.

Последний раз ключевая ставка изменялась в марте — тогда ЦБ понижал ее с 7,5% до 7,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что Банк России не собирается повышать ключевую ставку.

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