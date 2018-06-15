Центробанк сохранил ставку на уровне 7,25%

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.



Регулятор также указал, что годовая инфляция в целом соответствует ожиданиям Банка России.

«В апреле—мае годовой темп прироста потребительских цен сохранился на уровне марта, составив 2,4%», — говорится в сообщении ЦБ.



Последний раз ключевая ставка изменялась в марте — тогда ЦБ понижал ее с 7,5% до 7,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что Банк России не собирается повышать ключевую ставку.