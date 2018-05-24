Набиуллина: Банк России не планирует повышать ключевую ставку

Банк России не собирается повышать ключевую ставку. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас есть люфт снижения ставки до нейтральной политики. Но в зависимости от тех решений, которые будут приниматься… Во всяком случае, мы можем ее медленнее снижать, но наш прогноз говорит о том, что нам не придется повышать ставку. Это был бы нежелательный вариант для экономики», — цитирует Набиуллину «Коммерсант».

Напомним, что Центробанк на заседании совета директоров 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.