«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о газопроводе через КНДР

Российский газовый концерн «Газпром» возобновил переговоры с властями Южной Кореи о строительстве газопровода через территорию КНДР.



«Этот проект не новый, мы этот вопрос начали обсуждать еще в 2011 году с корейской стороной. Были выбраны маршруты, проводились переговоры»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на зампреда правления компании Виталия Маркелова.

По его словам, переговоры были приостановлены после ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

«На сегодняшний день ситуация политическая несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась в «Газпром» относительно возобновления данного проекта»,— добавил Маркелов.

Отмечается, что Улучшение отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также переговоры северокорейского и американского лидеров о денуклеаризации Корейского полуострова вызовут перемены в политике России на этом направлении. По информации издания, Россия планирует сменить посла в Сеуле.

Ранее лидер КНДР передал письмо президенту России Владимиру Путину. Также Путин положительно оценил результаты встречи Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня.