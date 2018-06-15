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«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о газопроводе через КНДР

13:21, 15.06.2018
«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о газопроводе через КНДР
Фото: flickr.com

Российский газовый концерн «Газпром» возобновил переговоры с властями Южной Кореи о строительстве газопровода через территорию КНДР.

«Этот проект не новый, мы этот вопрос начали обсуждать еще в 2011 году с корейской стороной. Были выбраны маршруты, проводились переговоры»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на зампреда правления компании Виталия Маркелова.

По его словам, переговоры были приостановлены после ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

«На сегодняшний день ситуация политическая несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась в «Газпром» относительно возобновления данного проекта»,— добавил Маркелов.

Отмечается, что Улучшение отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также переговоры северокорейского и американского лидеров о денуклеаризации Корейского полуострова вызовут перемены в политике России на этом направлении. По информации издания, Россия планирует сменить посла в Сеуле.

Ранее лидер КНДР передал письмо президенту России Владимиру Путину. Также Путин положительно оценил результаты встречи Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня.

ПромышленностьНефть
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