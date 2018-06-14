Ким Чен Ын передал Владимиру Путину письмо

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле передал главе государства письмо от главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Во время встречи с представителем КНДР Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.

«Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чем Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом, в том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Можно сделать это и отдельно, можем согласовать эту встречу вне привязки к международным событиям по линии министерств иностранных дел», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Также Путин положительно оценил результаты встречи Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня.

