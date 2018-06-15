Пограничники Казанского аэропорта не пустили в Россию пассажира из Риги

Пограничники Международного аэропорта «Казань» запретили въезд на территорию России пассажиру из Риги.

Пассажир рейса Рига-Казань был недопущен в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Казанского аэропорта Адель Гатауллин.

«Пограничники выполнили свой долг и запретили ему въезд. По правилам, он должен быть отправлен обратно. Но он стал буянить, стал неадекватным. И командир воздушного судна AirBaltic не принял его обратно к перевозке. Поэтому возникла задержка. Утром он на „Аэрофлоте“ улетел во Франкфурт», — объяснил Гатауллин.