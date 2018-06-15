Власти Самары ограничили захоронения на Городском кладбище

Мэрия Самары присвоила историко-мемориальный статус Городскому кладбищу. Таким образом, теперь на кладбище вводятся ограничения на захоронения.

Согласно постановлению администрации города, правом быть похороненными на этом кладбище обладают только некоторые категории граждан. В их числе Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, а также полные кавалеры ордена Славы либо ордена Трудовой Славы. К ним же относятся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Кроме того, на место на Городском кладбище могут рассчитывать чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и почетные граждане, награжденные государственными наградами Самарской области.

Напомним, что в апреле из-за отсутствия свободных мест в Самаре уже закрыли два кладбища. Теперь на них можно хоронить только супругов и родственников владельцев участков.