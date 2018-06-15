Новости общества

11:29 МСК
Новости раздела
Общество

Президенту Казахстана присвоили звание почетного доктора КФУ

10:51, 15.06.2018
Президенту Казахстана присвоили звание почетного доктора КФУ
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Казанский федеральный университет, где встретился со студентами из Казахстана.

В ходе торжественной церемонии Назарбаеву присвоили звание почетного доктора КФУ.


Напомним, Назарбаев находится в Казани с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого пройдет двусторонняя встреча между казахстанским лидером и президентом Татарстана. После Назарбаев встретится с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем