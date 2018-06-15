Президенту Казахстана присвоили звание почетного доктора КФУ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Казанский федеральный университет, где встретился со студентами из Казахстана.



В ходе торжественной церемонии Назарбаеву присвоили звание почетного доктора КФУ.





Напомним, Назарбаев находится в Казани с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого пройдет двусторонняя встреча между казахстанским лидером и президентом Татарстана. После Назарбаев встретится с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.