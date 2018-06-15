Администрацию главы Удмуртии покинет еще один замруководителя
Глава Удмуртии Александ Бречалов подписал указ об увольнении Леонида Кондакова. Заместитель руководителя администрации главы и правительства УР покинет свой пост 4 июля.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, Кондаков увольняется по собственному желанию.
Ранее чиновник был советником по вопросам внутренней политики предыдущего главы Удмуртии Александра Соловьева с 2014 года. До этого он 10 лет руководил управлением по внутренней политике администрации главы и правительства УР.
Напомним, что в апреле Бречалов уволил другого замруководителя администрации главы республики — Андрея Лещинского.ОбществоВласть Удмуртия
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