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Администрацию главы Удмуртии покинет еще один замруководителя

10:52, 15.06.2018

Глава Удмуртии Александ Бречалов подписал указ об увольнении Леонида Кондакова. Заместитель руководителя администрации главы и правительства УР покинет свой пост 4 июля.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, Кондаков увольняется по собственному желанию.

Ранее чиновник был советником по вопросам внутренней политики предыдущего главы Удмуртии Александра Соловьева с 2014 года. До этого он 10 лет руководил управлением по внутренней политике администрации главы и правительства УР.

Напомним, что в апреле Бречалов уволил другого замруководителя администрации главы республики — Андрея Лещинского.

ОбществоВласть Удмуртия
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