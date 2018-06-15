Глава Башкирии поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с окончанием священного месяца Рамадана и наступлением Ураза-байрама. Он пожелал жителям РБ тепла, благополучия и хорошего настроения.

«Сегодня мусульманское духовенство Башкортостана широко участвует в общественной жизни республики, реализует важные благотворительные, просветительские и социальные проекты», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте главы РБ.

Хамитов отметил, что активность уммы в республике позволяет строить мечети, совершенствовать образование и отправлять мусульман в паломничество.

«Уверен, что и в дальнейшем традиционные конфессии республики будут направлять усилия на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — добавил глава Башкирии.