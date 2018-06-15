Суд оставил под арестом экс-главу МЧС по Кемеровской области

Кемеровский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда об аресте до 25 июля бывшего главы МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.



«Постановление центрального суда оставить без изменения», — заявил судья.

Генерал-майор Александр Мамонтов обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», передает «Интерфакс».

По данным следствия, Мамонтов не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра «Зимняя вишня». Также выявлена его причастность к растрате денежных средств регионального управления МЧС на сумму около 2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Мамонтова от занимаемой должности начальника ГУ МЧС Кузбасса. Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, произошел 25 марта.