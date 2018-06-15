Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Казань

Сегодня в РТ с рабочим визитом прибыл Президент Республики Казахстан. В международном аэропорту «Казань» его встретил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



Назарбаев посетит Казанский федеральный университет, где встретится со студентами из Казахстана. Затем состоится торжественная церемония, в ходе которой президенту Казахстана присвоят звание почетного доктора Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба президента РТ.

После церемонии Назарбаев посетит Казанский Кремль, где будет организована выставка техники крупных предприятий республики — «КАМАЗ», «КВЗ», «Форд Соллерс» и др.

После осмотра выставки состоится двусторонняя встреча между Нурсултаном Назарбаевым и Рустамом Миннихановым. По завершении мероприятия президент Казахстана встретится с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.

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