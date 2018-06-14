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В МВФ предупредили о рисках для рынков из-за растущего доллара

21:54, 14.06.2018
В МВФ предупредили о рисках для рынков из-за растущего доллара
Фото: pixabay.com

Укрепление доллара из-за политики ужесточения, которая проводится Федеральной резервной системой (ФРС) негативно отразится на развивающихся рынках.

«Риск для развивающихся рынков появляется в результате удорожания доллара США и роста финансовой нестабильности из-за этого в общем, волатильности на рынке, и этот эффект особенно будет заметен на тех развивающихся рынках, которые сильно закредитованы. Как в части суверенного долга, так и корпоративного сектора, там риск самый высокий», — цитирует «РИА Новости» главу МВФ Кристин Лагард.

Накануне ФРС США повысила базовую процентную ставку с 1,5—1,75 процента до 1,75—2 процентов годовых. ФРС также повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 году с 2,7 до 2,8 процента.

ЭкономикаФинансы
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