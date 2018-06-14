Отставного тукаевского депутата лишили и адвокатского статуса

Адвокатская палата Татарстана приняла решение лишить адвокатского статуса отставного депутата Тукаевского района Романа Ваганова. Ранее чиновник подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.



«Теперь я в курсе, как выглядит запрет на профессию. Решением Совета Адвокатской палаты РТ от 14.05.18 г. я лишен адвокатского статуса, значит, не могу оказывать помощь по уголовным делам. Любознательным заранее сообщаю, что еще не принял решения, как действовать дальше. Могу лишь сказать, бывало время похуже. Прошло», — сообщил Ваганов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что депутаты Тукаевского района написали еще четыре заявления об уходе. Досрочно сдать мандат решили Максим Федоров, Ильшат Вилданов, Анатолий Крапивин и Сергей Морозов.