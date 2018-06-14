Четыре депутата Тукаевского района решили сложить полномочия
Еще четыре заявления об уходе написали депутаты Тукаевского района. Досрочно сдать мандат решили Максим Федоров, Ильшат Вилданов, Анатолий Крапивин и Сергей Морозов.
Ожидается, что этот вопрос обсудят 14 июня на внеочередной сессии поселения, на которой ранее планировали рассмотреть заявление лишь Романа Ваганова, сообщает KazanFirst.
Ранее депутаты Малошильнинского сельского поселения вынесли на обсуждение проект решения об отставке главы Шильны Геннадия Харитонова.ОбществоВласть Татарстан
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