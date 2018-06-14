В фонде «Ярдэм» рассказали, куда потратят 10 млн рублей президентского гранта

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», получивший президентский грант, закупит оборудование для обучения слабовидящих людей и физических занятий с ними. Об этом рассказала директор Дирекции парков и скверов города Казани Алсу Саетова в мечети «Ярдэм» на пресс-конференции, посвященной старту проекта фонда «Видеть и слышать сердцем».

«В рамках грантовых средств предполагается закупка оборудования для слабовидящих людей, оборудования для их обучения и физических занятий. Для них будут проводиться медицинская реабилитация, тематические социально значимые мероприятия на территории городских парков и скверов, в учреждениях культуры», — отметила Саетова.

По ее словам, эта программа получила высокую оценку экспертов. Благодаря этому почти 10 млн рублей выделили фонду «Ярдэм». Теперь более 200 человек смогут пройти здесь реабилитацию.

Официально проект «Видеть и слышать сердцем» стартовал 11 июня и продолжится до сентября 2019 года. Будет проведено обучение пяти групп с общим количеством обучающихся 225 человек. Первые занятия начнутся 1 июля.

«Это кажется небольшими цифрами в масштабах страны, но со всей страны проходят реабилитацию люди с ограниченными возможностями здоровья. Это по-настоящему реальные показатели отдельно взятой личности, человека, который здесь получит помощь», — прокомментировала спикер.

Как пояснила директор учебно-реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, в основе проекта лежит проведение учебно-лечебных реабилитационных курсов, которые включают в себя ряд мероприятий, состоящих из следующих направлений: образовательного, психологического, медицинского и духовного. Команда проекта представлена высококвалифицированными специалистами, имеющими высшее педагогическое образование и опыт работы с инвалидами.

Президент НИБФ «Ярдэм» Ильгам Исмагилов добавил, что проект «Видеть и слышать сердцем» реализуется в условиях софинансирования. Размер федерального гранта составляет почти 10 млн рублей, более 12 млн рублей привлекаются из собственных средств благотворительного фонда.

Ранее «Реальное время» сообщало, что социально значимые проекты Казани выиграли более 116,5 млн рублей от Фонда президентских грантов. Всего в конкурсе победили 58 проектов из Татарстана, в том числе 32 проекта из Казани. Самое крупное финансирование получили Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» и проект реабилитации инвалидов по зрению на базе центра «Ярдэм». Проекты реализуются мэрией Казани с 2016 года под эгидой городской программы «Добрая Казань».