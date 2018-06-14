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Mercedes четвертый раз за 2018 год объявил об отзывной кампании автомобилей в России

18:09, 14.06.2018
Mercedes четвертый раз за 2018 год объявил об отзывной кампании автомобилей в России
Фото: maxpixel.freegreatpicture.com

Российский дилер Mercedes-Benz — АО«Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 9 281 автомобиль Mercedes-Benz A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 2016-го по 2018 год. Информация о VIN-кодах отзываемых авто доступна на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении ведомства.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.

Это уже четвертая отзывная кампания для немецкого производителя автомобилей в этом году — до этого Mercedes отзывал в России 70 спорткаров AMG GT, 24,7 тыс. автомобилей классов А, В, С, CLA, GLA и GLC и 12,3 тыс. автомобилей С-/Е-класса и GLK.

ПромышленностьМашиностроение
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