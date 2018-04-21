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Mercedes отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

04:34, 21.04.2018
Mercedes отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей
Фото: ru.wikipedia.org / M 93

Российский дилер Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 24,7 тыс. автомобилей классов А, В, С, CLA, GLA и GLC.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

В марте стало известно, что Mercedes-Benz отзовет в России более 12 тыс. авто. В качестве причины также указывались проблемы с подушками безопасности.

ПромышленностьМашиностроение
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