Mercedes отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

Российский дилер Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 24,7 тыс. автомобилей классов А, В, С, CLA, GLA и GLC.

«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании на автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

В марте стало известно, что Mercedes-Benz отзовет в России более 12 тыс. авто. В качестве причины также указывались проблемы с подушками безопасности.