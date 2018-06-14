Башкирия вошла в тройку самых «байкерских» регионов России

Аналитики определили 10 регионов с наибольшим парком мотоциклов. В тройку лидеров вошли Краснодарский и Приморский края, а также Башкирия.

На 1 января в республике было зарегистрировано 104,3 тысячи мотоциклов, передает «Автостат». При этом на Кубани и в Приморье эти показатели составили 113,2 и 106,7 тысячи мотоциклов соответственно.

В топ-5 «байкерских» регионов вошли также Саратовская (103,2 тыс.) и Тульская области (85,4 тыс.).

Свердловская область оказалась на шестом месте. На седьмом — Москва. Восьмую строчку заняла Кировская область. На девятой позиции рейтинга расположилась Нижегородская область. Пермский край замыкает десятку.

По подсчетам агентства, всего в России зарегистрировано около 2,3 млн единиц мототехники.