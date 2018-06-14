«Башнефть» выплатила по облигациям 301,6 млн рублей
ПАО АНК «Башнефть» сообщило о выплате дохода по облигациям серии БО-07. Общий размер дохода составил 301,6 млн рублей.
На 5 млн бумаг пришлось по 60,3 рубля за облигацию, следует из сообщения, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.
Длительность купонного периода составила 182 дня.
Ранее сообщалось, что совет директоров «Башнефти» предложит акционерам направить на дивиденды 28 млрд.ПромышленностьНефть Башкортостан
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