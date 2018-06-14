Работников Казанской ТЭЦ-3 наградили в честь 50-летия электростанции

На филиале ОАО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3» прошло награждение работников станции по случаю 50-летия теплоцентрали.

В этом году самой крупной станции столицы Татарстана, Казанской ТЭЦ-3, исполнилось 50 лет. 9 июня в КРК «Пирамида» состоялось торжественное мероприятие при участии премьер-министра РТ Алексея Песошина. В рамках официальной части прошла церемония награждения отличившихся сотрудников — самые высокие награды сотрудникам энергетической отрасли лично вручил премьер-министр Республики Татарстан.

Награждение работников, добившихся особых профессиональных успехов, продолжилось сегодня на Казанской ТЭЦ-3. Награды различных уровней энергетикам вручили начальник отдела электроэнергетики Министерства промышленности и торговли РТ Елена Титова, заместитель главы администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета города Казани Руслан Забиров, председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Халим Ахунзянов, начальник управления энергетики ОАО «ТАИФ» Сергей Сергеев, генеральный директор ОАО «ТГК-16» Эдуард Галеев. Всего в этот день признания заслуг удостоились 35 сотрудников.

— Трудовой коллектив — главный ресурс предприятия. Наши сотрудники заложили высокие стандарты качества работы, основали трудовые династии, передали ценные знания преемникам. Спасибо ветеранам и тем, кто работает на станции сегодня, за добросовестный, честный труд, — отметил роль коллектива Эдуард Галеев.