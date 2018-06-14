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Минниханов встретился с Рыжиковым и Караденизом

16:44, 14.06.2018
Минниханов встретился с Рыжиковым и Караденизом
Фото: скриншот instagram.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с экс-игроками казанского «Рубина» Гекденизом Караденизом и Сергеем Рыжиковым. Соответствующую фотографию президент республики разместил на своей странице в Instagram.

«С легендами «Рубина»!» — написал Минниханов.

На фотографии бывшие футболисты «Рубина» стоят с медалями.

Напомним, что 37-летний Рыжиков решил не продлевать контракт с клубом и стал свободным агентом. Карадениз, которому исполнилось 38 лет, еще до окончания сезона объявил о завершении игровой карьеры.

Сегодня Гекдениз Карадениз подарил Национальному музею Республики Татарстан именную футболку с номером 61, который был закреплен за игроком.

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