Минниханов встретился с Рыжиковым и Караденизом

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с экс-игроками казанского «Рубина» Гекденизом Караденизом и Сергеем Рыжиковым. Соответствующую фотографию президент республики разместил на своей странице в Instagram.

«С легендами «Рубина»!» — написал Минниханов.



На фотографии бывшие футболисты «Рубина» стоят с медалями.

Напомним, что 37-летний Рыжиков решил не продлевать контракт с клубом и стал свободным агентом. Карадениз, которому исполнилось 38 лет, еще до окончания сезона объявил о завершении игровой карьеры.



Сегодня Гекдениз Карадениз подарил Национальному музею Республики Татарстан именную футболку с номером 61, который был закреплен за игроком.