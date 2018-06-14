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Шуми Бабаев объяснил уход Налимова из «Салавата Юлаева»

16:06, 14.06.2018

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы голкипера Ивана Налимова, прокомментировал уход его клиента из «Салавата Юлаева», сообщает «Спорт-Экспресс».

— Налимов покинул «Салават», потому что Метсола, которого взяли на роль первого номера, любит проводить 90 процентов матчей. Это не устроило Ивана, поэтому договорились о расторжении контракта. Предложений у него пока нет, — сказал Бабаев.

23-летний Налимов перебрался в Уфу в декабре 2017 года и провел за «Салават Юлаев» шесть матчей в регулярке и три — в плей-офф. Контракт с вратарем был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
СпортХоккей Башкортостан
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