В Чувашии суд рассмотрит дело обвиняемого в мошенничестве депутата горсобрания Чебоксар

В Чувашии СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении депутата городского собрания Чебоксар. Он обвиняется в мошенничестве и подделке документов.

По данным следствия, 19 октября 2015 года обвиняемый, который является гендиректором строительной компании, заключил с Большешатьминским сельским поселением контракт на строительство дороги в деревне Кошки.

Через две недели после заключения контракта депутат предоставил документы о стоимости выполненных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии. При этом компания работы не выполнила.

Таким образом его компания получила 970 тысяч рублей.

Достраивать дорогу компания депутата стала только после проверки прокуратуры. В СКР отмечают, что на сегодня все работы выполнены.

Дело передано в Красноармейский райсуд.