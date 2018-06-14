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Председатель Верховного суда РФ вручил главе ВС РТ нагрудный знак «Заслуженный юрист РФ»

15:07, 14.06.2018
Председатель Верховного суда РФ вручил главе ВС РТ нагрудный знак «Заслуженный юрист РФ»
Фото: vs.tat.sudrf.ru/

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вручил главе Верховного суда Татарстана Ильгизу Гилазову нагрудный знак «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба ВС РТ, церемония награждения состоялась сегодня в Москве.

Напомним, что 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Гилазову почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

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