Председатель Верховного суда РФ вручил главе ВС РТ нагрудный знак «Заслуженный юрист РФ»
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вручил главе Верховного суда Татарстана Ильгизу Гилазову нагрудный знак «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба ВС РТ, церемония награждения состоялась сегодня в Москве.
Напомним, что 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Гилазову почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».ОбществоВласть
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