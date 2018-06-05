Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплат «Нафтогазу»

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для выплат «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.



Ранее швейцарские судебные приставы посетили офис оператора «Северного потока» Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии и провели опись имущества в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом».

Напомним, главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко до этого заявил, что компания может инициировать арест акций Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») и Nord Stream 2 (реализует проект).