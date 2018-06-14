Новости экономики

15:13 МСК
Новости раздела
Экономика

Повышение НДС будет приносить бюджету 600 млрд рублей ежегодно — Минфин РФ

14:27, 14.06.2018
Повышение НДС будет приносить бюджету 600 млрд рублей ежегодно — Минфин РФ
Фото: kremlin.ru

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) начиная с 2019 года будет ежегодно приносить в бюджет России порядка 600 млрд рублей. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Полученные средства, по словам министра, вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового манёвра станут основным источником финансирования национальных целей развития, которые были поставлены в майском указе президента, пишет «Лайф».

Ранее сообщалось, что НДС вырастет с 18% до 20%. При этом, все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены. Соответствующий законопроект уже одобрило правительство.

ЭкономикаБюджет
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем