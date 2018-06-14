Путин реорганизовал пять управлений в администрации президента

Президент России Владимир Путин поручил реорганизовать пять управлений в администрации Кремля.



Так, согласно указу главы государства, будут реорганизованы управления президента по внутренней политике, по обеспечению деятельности Государственного совета РФ, по применению информационных технологий, развитию электронной демократии, по общественным проектам, а также экспертное управление.

На управление по внутренней политике возложат вопросы развития местного самоуправления, на управление по обеспечению деятельности Госсовета — мониторинг и анализ социальных процессов, на экспертное управление — вопросы применения цифровых технологий и технологического развития. При этом управление по применению ИТ переименовано в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Накануне Путин провел назначения в администрацию главы государства. На своих постах, в частности, остались глава аппарата Антон Вайно и пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом с должности был уволен советник президента по интернету Герман Клименко.

