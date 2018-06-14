Анатолия Ливаду признали банкротом

Основателя казанской строительной группы «ФОН» Анатолия Ливаду признали банкротом по иску банка «ФК Открытие». Об этом передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Судья согласился, что выплатить общую сумму долга в 830 млн рублей Ливаде будет сложно, поэтому его признали банкротом.



Ранее сообщалось, что кредиторы Ливады обратились в суд с просьбой признать его банкротом. Его общий долг перед ними составил 830 млн рублей.