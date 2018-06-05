Кредиторы Анатолия Ливады потребовали признать его несостоятельным

Кредиторы основателя казанской строительной группы «ФОН» Анатолия Ливады обратились в суд с просьбой признать его банкротом.

Общий долг Ливады перед ними составил 830 млн рублей. Ожидается, что заседание состоится на следующей неделе, а возможное банкротство пройдет под контролем одной из структур Сбербанка, которой Ливада задолжал 619 млн рублей, передает «Коммерсантъ-Казань».

Напомним, ранее Верховный суд РТ посетил освобожденный из СИЗО глава стройфирмы «ФОН» Анатолий Ливада. Обвиняемому в мошенничестве с ущербом 2,5 млрд рублей был продлен срок домашнего ареста. При этом судья заявил, что в следующий раз такого же «легкого продления» может и не быть, если следователи не ускорят процедуру ознакомления обвиняемого с материалами дела в 683 томах.