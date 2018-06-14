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В Татарстане Единый расчетный центр заключил 818 агентских договоров

12:02, 14.06.2018
В Татарстане Единый расчетный центр заключил 818 агентских договоров
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

В Республике Татарстан Единый расчетный центр заключил 818 агентских договоров с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (ТСЖ) и ресурсоснабжающими организациями. Об этом рассказали на пресс-конференции в Госсовете РТ.

По словам члена Комитета по бюджету, налогам и финансам Рифнура Сулейманова, не заключили договоры отдельные ТСЖ в Казани. Он добавил, что в это число вошли организации, которые и раньше не пользовались услугами расчетных центров, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в Госсовете сообщили, что Казань с июня перейдет на расчеты через Единый расчетный центр. Набережные Челны сделают это с сентября, а 43 района республики уже перешли на расчеты через ЕРЦ.

Общество Татарстан
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