В Татарстане Единый расчетный центр заключил 818 агентских договоров

В Республике Татарстан Единый расчетный центр заключил 818 агентских договоров с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья (ТСЖ) и ресурсоснабжающими организациями. Об этом рассказали на пресс-конференции в Госсовете РТ.

По словам члена Комитета по бюджету, налогам и финансам Рифнура Сулейманова, не заключили договоры отдельные ТСЖ в Казани. Он добавил, что в это число вошли организации, которые и раньше не пользовались услугами расчетных центров, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в Госсовете сообщили, что Казань с июня перейдет на расчеты через Единый расчетный центр. Набережные Челны сделают это с сентября, а 43 района республики уже перешли на расчеты через ЕРЦ.