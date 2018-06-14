Казань с июня перейдет на расчеты через Единый расчетный центр

Казань с июня переведут на расчеты через Единый расчетный центр. Об этом рассказал на пресс-конференции в Госсовете РТ член Комитета по бюджету, налогам и финансам Рифнур Сулейманов.

«43 муниципальных района уже перешли на расчеты через Единый расчетный центр, созданный на базе АО «Татэнергосбыт», Казань и Набережные Челны перейдут с июня и сентября соответственно», — приводит слова Сулейманова корреспондент «Реального времени».

Переход на новые единые по всей республике формы счетов-фактур планируют осуществить в июле 2018-го, уточнил член Комитета по бюджету, налогам и финансам.

В апреле сообщалось, что при переходе Единого расчетного центра Казани на новую версию программного продукта для расчета квартплаты произошел сбой. В результате при распечатке счетов-фактур за март могли возникнуть несоответствия.

