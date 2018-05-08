Минниханов проехал на метро от «Дубравной» до «Проспекта Победы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства станции метро «Дубравная» казанского метрополитена. При этом президент проехал на поезде от станции «Дубравная» до станции «Проспект Победы».



«Очень удобный общественный транспорт, очень комфортный. Как бы сложно не было, мы движемся вперед», — поделился президент.

Кроме того, Минниханов оценил новый способ бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона. Тем временем, на поверхности продолжаются работы по благоустройству.

«Станция практически готова: все системы работают в режиме, поезд стоит на платформе, идут ночные обкатки подвижного состава», — заявил гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

Подробнее о ходе строительно-монтажных работ на станции «Дубравная» в материале «Реального времени».