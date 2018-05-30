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Станцию метро «Дубравная» откроют 12 июня

21:21, 30.05.2018
Станцию метро «Дубравная» откроют 12 июня
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Станция метро «Дубравная» начнет работать с 12 июня, сообщили в «Казметрострое».

«Мы приурочили его (открытие, — «РВ») к Дню России», — цитирует «Вечерняя Казань» замгендиректора АО «Казметрострой» Вениамина Терзиманова.

По его словам, внутри станция полностью готова к эксплуатации. Сейчас подрядчики завершают благоустройство территории у входа.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства станции метро «Дубравная» казанского метрополитена и оценил новый способ бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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