Станцию метро «Дубравная» откроют 12 июня
Станция метро «Дубравная» начнет работать с 12 июня, сообщили в «Казметрострое».
«Мы приурочили его (открытие, — «РВ») к Дню России», — цитирует «Вечерняя Казань» замгендиректора АО «Казметрострой» Вениамина Терзиманова.
По его словам, внутри станция полностью готова к эксплуатации. Сейчас подрядчики завершают благоустройство территории у входа.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства станции метро «Дубравная» казанского метрополитена и оценил новый способ бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного телефона.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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