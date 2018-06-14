Жозе Моуринью предсказал победу сборной России над саудитами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью спрогнозировал исход матча открытия ЧМ-2018 между командой России и сборной Саудовской Аравии, сообщает «Р-Спорт».



«Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на турнире, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», — приводит слова Моуринью RT.

Напомним, также победу подопечным Станислава Черчесова предрекает Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа.

Поединок Россия — Саудовская Аравия стартует 14 июня в 18.00 мск.

