Кот Ахилл предсказал победу сборной России на старте ЧМ-2018

Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018, сообщает РИА Новости.

Свой вердикт питомец вынес в пресс-центре чемпионата в Петербурге, выбрав миску с едой, на которой был изображен российский триколор.

В прошлом году Ахилл выступал в роли предсказателя на Кубке конфедераций.

Глухого кота выбрали «оракулом» из-за ярких аналитических способностей и необычного поведения. Кроме того, среди всех питомцев Эрмитажа Ахилл оказался наиболее стрессоустойчивым и человеколюбивым.

Матч открытия чемпионата мира — 2018 между россиянами и командой Саудовской Аравии начнется 14 июня в 18.00 мск.

