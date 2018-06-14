КАМАЗ выплатил почти 250 миллионов рублей дохода по облигациям
ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-14 доход по третьему купону общей суммой 247,3 млн рублей, или 9,92% годовых. Об этом сказано в сообщении набережночелнинского автогиганта на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выплаты были произведены по 5 миллионам ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 49 рублей и 46 копеек. Денежные средства выплачены с третьего купонного периода, продолжавшегося с 11 декабря 2017 года по 11 июня 2018 года. Обязательства были исполнены в полном объеме, уточняется в сообщении КАМАЗа.
Ранее совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал годовому собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов за 2017 году 749,6 млн рублей. Собрание состоится 29 июня.ЭкономикаФинансы Татарстан
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