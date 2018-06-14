Новости недвижимости

10:06 МСК
Новости раздела
Недвижимость

Еще один долгострой в казанской «Симфонии» планируют разморозить

08:20, 14.06.2018
Еще один долгострой в казанской «Симфонии» планируют разморозить
Фото: realnoevremya.ru / Василя Ширшова

В Казани размораживают еще один долгострой. Обнадеживающая новость пришла из ЖК «Симфония» или «Возрождение», как ее называет новый застройщик «Бриз».

Компания Андрея Белякова берется завершить 4-й дом на Павлюхина. Большинство будущих жильцов — 64,5% — согласились на доплаты. И хотя у бизнесмена нет полной уверенности в стабильном финансировании от дольщиков, он намерен спасти и эту стройку «ФОНа».

Подробнее — в материале «Реального времени».

Недвижимость
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем