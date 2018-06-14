Еще один долгострой в казанской «Симфонии» планируют разморозить

В Казани размораживают еще один долгострой. Обнадеживающая новость пришла из ЖК «Симфония» или «Возрождение», как ее называет новый застройщик «Бриз».

Компания Андрея Белякова берется завершить 4-й дом на Павлюхина. Большинство будущих жильцов — 64,5% — согласились на доплаты. И хотя у бизнесмена нет полной уверенности в стабильном финансировании от дольщиков, он намерен спасти и эту стройку «ФОНа».

Подробнее — в материале «Реального времени».