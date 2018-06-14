Пермского бариста приговорили к 16 годам колонии за убийство студентки

22-летний пермяк признан виновным в убийстве студентки. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Молодой человек трудился бариста в аэропорту. В середине ноября, узнав, что его 19-летняя подруга собирается расстаться с ним, уговорил прогуляться ее в лесу в черте города. Зайдя глубоко в лесной массив, он набросился на девушку, избил и задушил ее. Там же вырыл углубление и закопал студентку, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Об исчезновении девушки в полицию сообщили ее родственники. Спустя некоторое время силовики вышли на след подозреваемого. В ходе допроса молодой человек во всем признался.

Приговором суда виновному было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, во Франции уроженца Чечни приговорили к 20 годам за убийство бизнесмена из Саратова.

