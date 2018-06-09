Во Франции уроженца Чечни приговорили к 20 годам за убийство бизнесмена из Саратова

Парижский суд присяжных признал виновным уроженца Чечни Руслана Берсанова в убийстве российского бизнесмена, экс-гендиректора компании «Саратовстройстекло» Михаила Лапина в марте 2011 года во Франции и приговорил его к 20 годам тюрьмы.



Берсанова признали виновным в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенные в преступном сговоре, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Ирину Сидорову.

При этом подельника Язида Арсалиева оправдали. Он может рассчитывать на компенсацию за необоснованное задержание под стражей в течение 7 лет. Третий фигурант дела Бадрудин Каимов за укрывание краденого осужден на полгода тюрьмы условно.

«Мотивация будет получена с решением в понедельник. Сын пострадавшего в шоке от такого мягкосердечного решения», — сказала адвокат, пояснив, что решение могут опротестовать в течение 10 дней.

В марте 2011 года Лапин и его знакомая Елена Православнова прилетели во Францию, чтобы купить недвижимость на Лазурном Берегу. В парижском аэропорту их встретили Берсанов и Арсалиев, который управлял автомобилем. Они отвезли пару в город Вильпент, где предпринимателя убили выстрелом в голову. Его спутница получила ранения, но выжила.