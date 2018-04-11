Пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» дополнительно выплатят до 1,8 миллиона рублей

Семьи жертв и пострадавших в страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» ожидают новые выплаты. Первые могут получить около 1,8 млн рублей, вторые — от 360 тыс. до 730 тыс. рублей.

На счетах благотворительных организаций россияне собрали большие суммы. Правительству Кемеровской области необходимо принять специальный закон по распределению этих денег. Так, 149 млн рублей сейчас хранятся в главном финансовом управлении области. Еще 130 млн рублей — в региональной организации Российского Красного Креста, сообщает «Коммерсант».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта в городе Кемерово, унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».