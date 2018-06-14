В Госдуме призвали окружить болельщиков ЧМ-2018 заботой и вниманием

В Госдуме призвали россиян окружить иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу-2018 вниманием и проявить максимальное гостеприимство.



«Всех болельщиков из всех стран мира мы окружим любовью, вниманием, и хотим, чтобы они все полюбили Россию. Будем рады, если между болельщиками из разных стран завяжутся романы, будут созданы новые семьи, родятся дети, которые будут вспоминать, что история любви их родителей началась на чемпионате мира в России в 2018 году», — приводит ТАСС слова председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

По его словам, в России «вообще не существует проблемы расизма и ксенофобии».



«Сегодня Россия является самой безопасной страной в мире, где уважают людей из разных стран, с различными убеждениями и традициями. Мы призываем всех местных жителей в городах окружить гостей России вниманием, показать наше гостеприимство», — добавил Дегтярев.

Ранее стало известно, что кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018.