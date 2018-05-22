В РФ отзовут 11 тысяч автомобилей Audi из-за сбоя в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Официальный дилер Volkswagen в РФ ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в РФ 11 003 тыс. автомобилей Audi A4, A5, Q5, Q7.



Отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные c 2017 по 2018 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможный сбой в системе вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». После ДТП текущее положение автомобиля не может быть определено, если оно изменялось после выполнения аварийного вызова. Кроме того, при разъединении текущего аварийного вызова невозможен обратный вызов автомобиля», — говорится в сообщении Росстандарта.

Все ремонтные работы по устранению дефекта будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзовет 411 тыс. авто из-за проблем с ремнем безопасности.