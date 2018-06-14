Эрдоган предложил Путину совместное производство С-500 — СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно производить зенитные ракетные системы С-500.



Как на предложение ответил президент РФ, Эрдоган не уточнил. Кроме того, неизвестно, когда между политиками состоялся разговор на эту тему.

«Я сделал предложение Путину совместно производить С-500», — цитирует Эрдогана A Haber.

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия успешно провела испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500. Напомним, в серийное производство С-500 запустили в марте. Ожидается, что ее поставки в Вооруженные силы России начнутся в 2019 году.