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Главе компании Audi предъявили обвинения из-за «дизельгейта»

17:30, 11.06.2018
Главе компании Audi предъявили обвинения из-за «дизельгейта»
Фото: commons.wikimedia.org / TTTNIS

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом».

Ведомство также выдвинуло обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается.

«Им инкриминируется мошенничество и подлог документов. Это связано с реализацией на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, манипулирующим данными о выбросах», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит «РИА Новости».

Таким образом, число обвиняемых в связи с «дизельным скандалом» достигло 20 человек.

Ранее сообщалось, что Volkswagen может взыскать с экс-главы концерна возмещение убытков за «дизельный скандал».

ПромышленностьМашиностроение
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