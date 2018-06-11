Главе компании Audi предъявили обвинения из-за «дизельгейта»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру в мошенничестве и подлоге документов в связи с «дизельным скандалом».

Ведомство также выдвинуло обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается.

«Им инкриминируется мошенничество и подлог документов. Это связано с реализацией на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, манипулирующим данными о выбросах», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит «РИА Новости».

Таким образом, число обвиняемых в связи с «дизельным скандалом» достигло 20 человек.

Ранее сообщалось, что Volkswagen может взыскать с экс-главы концерна возмещение убытков за «дизельный скандал».